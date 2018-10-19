Эксперт призвал обеспечить охрану учебных заведений из федерального бюджета

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Безопасность и охрану образовательных учреждений в России следует обеспечивать за счёт средств федерального бюджета, регионы за свой счёт не в состоянии обеспечить охрану учреждений на должном уровне, считает президент ассоциации "Школа без опасности" Сергей Саминский.
"Безопасность и охрана школ — это федеральная программа, государственная задача, но, к сожалению, регионального финансирования, финансируют бюджеты местных регионов. Там, где есть деньги, а это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, там есть безопасность и охрана, там, где денег нет — безопасности и охраны нет", — заявил Савинский на пресс-конференции на тему: "Керченский стрелок: Причины и последствия трагедии".
"Сюда бы добавить федеральное финансирование, как на ремонт дорог, строительство мостов, федеральное, целевое финансирование на безопасность и охрану образовательных учреждений", — добавил он.
"У нас есть профессия "Работник по обеспечению охраны образовательных учреждений", это стандарт, он принят в 2015 году. Есть профессиональные охранники, обученные по этому стандарту, они находятся во всех школах города Москвы, всех учреждениях, подведомственных профильному департаменту, департаменту образования Москвы", — добавил он.