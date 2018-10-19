Температура в Москве в пятницу побила рекорд 137-летней давности

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в пятницу, 19 октября, побила рекорд 137-летней давности, столбики термометров в 13.00 достигли показателя в 16,3 градуса тепла, сообщается на портале "Метеоновости".

"Воздух в Москве продолжает греться. В 13 часов на ВДНХ температура воздуха повысилась до 16,3 градуса. Тем самым установлен второй в этом сезоне рекорд максимальной температуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой температуры воздуха 19 октября в столице не было более ста лет, прежний рекорд в 16,2 градуса был установлен в 1881 году.