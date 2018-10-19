Челябинская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана

ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в пятницу подписал соглашение о сотрудничестве с хокомиятом Намаганской области Узбекистана, сообщила в пятницу пресс-служба главы российского региона.

Дубровский в составе официальной делегации России принимает участие в первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Темой мероприятия стало "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений".

"Сегодня состоялось подписание соглашения между правительством Челябинской области и хокомиятом Намаганской области республики Узбекистан. Документ предусматривает развитие торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между Челябинской областью и республикой Узбекистан", — говорится в сообщении.

По словам Дубровского, Челябинская область тесно и эффективно сотрудничает с регионами Узбекистана. "По данным Российского экспортного центра, по итогам 2017 года Челябинская область заняла первое место по объему экспорта в Узбекистан среди всех регионов России. Эти успехи — результат нашей совместной системной работы по выстраиванию межрегиональных взаимоотношений. Мы регулярно проводим взаимные визиты, в которых особое место определено для представителей бизнес-сообщества", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

По данным пресс-службы, деловая программа мероприятия рассчитана на два дня. В пятницу Дубровский проведет рабочую встречу с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым. Во второй день форума откроется выставка сельскохозяйственной и агропромышленной продукции, на которой челябинский губернатор расскажет о потенциале региона.

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