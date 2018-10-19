Ксения Собчак возвращается на телеканал "Дождь" с новой программой

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ксения Собчак возвращается на телеканал "Дождь" с новой телепрограммой, ее первым гостем станет депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщила РИА Новости и.о. главного редактора телеканала Александра Перепелова.

В январе этого года Собчак, заявившая тогда об участии в президентских выборах, говорила, что взяла отпуск на телеканале "Дождь", а все свои планы связывает с политикой. Позже тележурналистка, которая также является членом ФПС Партии перемен, не исключила своего участия и в выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут в 2019 году.

"Первым гостем будет Валерий Рашкин. Выход 24 октября", — сказала РИА Новости Перепелова.

Новая программа будет называться "Собчак без правил". Как указывается на сайте телеканала, телеведущая будет дебатировать с приглашенными гостями, которые, в свою очередь, также смогут задавать ей острые и провокационные вопросы.

Перепелова также сообщила, что один из бывших главредов российского Forbes Эльмар Муртазаев будет вести на телеканале еженедельную экономическую программу, даты выхода в эфир пока не определены.