Аэропортам в Югре предложили дать имена нефтяников и героя ВОВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт — РИА Новости. Общественники в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре составили лонг-листы в рамках проекта "Великие имена России", предложив назвать аэропорты Сургута и Нижневартовска в честь знаменитых нефтяников, исследователей Сибири или героя Великой Отечественной войны, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам 45 городов страны в рамках проекта "Великие имена России". До 21 октября будет идти сбор предложений от регионов.

"Лонг-листы общенационального конкурса по присвоению имен известных соотечественников аэропортам "Великие имена России" составили общественники Югры… В лонг-листы конкурса от автономного округа вошли по десять имен для каждой воздушной гавани", — говорится в сообщении.

В частности, аэропорт Сургута, крупнейшего хаба в регионе, предложили назвать именем руководителя компании "Сургутнефтегаз" Владимира Богданова, а также первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова. Для воздушной гавани Нижневартовска общественники предложили имена исследователя Западной Сибири Александра Дунина-Горкавича, известного нефтяника-первопроходца Романа Кузоваткина, а также героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Николая Архангельского, чей бюст установлен в парке Победы в Ханты-Мансийске.

Среди предложенных имен также есть представители спорта, авиации и космонавтики, живописи, литературы, медицины и сферы государственного управления. Эти и другие кандидатуры, как пояснили в департаменте, будут дополнены вариантами, которые предложат жители автономного округа на интернет-площадках и в ходе опросов. В ноябре пройдет выбор имен-победителей путем финального голосования на сайте проекта, в соцсетях и посредством смс-голосования.

В Общественной палате Югры в свою очередь подчеркнули, что в рамках проекта "Великие имена России" в аэропортах будет представлена электронная экспозиция, которая расскажет о выдающемся деятеле, именем которого назовут воздушную гавань. Кроме того, по итогам голосования и после присвоения имени аэропортам состоится конкурс по дизайнерскому оформлению с участием архитекторов и дизайнеров.

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