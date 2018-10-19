В Ростове-на-Дону откроют генконсульство Узбекистана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости. Генеральное консульство Республики Узбекистан будет открыто в Ростове-на-Дону в ближайшее время, сообщило в пятницу правительство Ростовской области.

"В ближайшем будущем мы ждем открытия в Ростове генконсульства Республики Узбекистан. Такое решение уже принято на федеральном уровне", — цитируются слова губернатора Ростовской области Василия Голубева на деловом завтраке во время форума в Ташкенте.

В пятницу в Ташкенте стартовал основной день первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, направленного на укрепление торгово-экономических связей между странами. В рамках форума развернута выставка сельскохозяйственной и агропромышленной продукции. Российскую часть экспозиции представляют семь субъектов РФ.

Стенд Ростовской области является самым крупным в российской экспозиции. На 500 квадратных метрах выставлена техника "Ростсельмаша", а также продукция компаний "Донмаслопродукт", "Юг Руси", "Целина", "Маяк", кондитерской фабрика "Мишкино", сыродельного завода "Семикаракорский".

По словам Голубева, у Ростовской области есть большой потенциал расширения взаимодействия с регионами Узбекистана. "За минувший год внешнеторговый оборот Ростовской области и Республики Узбекистан практически удвоился, превысив 163 миллиона долларов США. Более чем на две трети вырос наш объем экспорта в республику", — отметил он.

В числе основных продуктов экспорта в Узбекистан – минеральные продукты, продовольственные товары и сырье для их производства, машиностроительная продукция. Так, например, с начала года завод "Ростсельмаш" поставил в Узбекистан 100 зерноуборочных комбайнов и столько же машинокомплектов комбайнов и тракторов.

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