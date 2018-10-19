Ученые попросили не пугать моржа, который вышел на берег Певека

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Морж вышел на берег самого северного города России — Певека на Чукотке, собрав вокруг себя десятки желающих сфотографировать его местных жителей, ученые при этом предупреждают об опасности такого поведения как для животного, так и для людей.

В пятницу в соцсетях появилось множество снимков моржа, который вышел на берег у Певека. Специалисты государственного заповедника "Остров Врангеля" отмечают, что это взрослая особь.

"Столь яркое событие для Певека вызвало у жителей неподдельный интерес, который мог стоить здоровья животному и самим певекчанам. Потерявшие бдительность наблюдатели неосмотрительно подходили к зверю вплотную, что крайне опасно", — сообщает заповедник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что морж успешно обороняется даже от белого медведя. Его клыки могут легко пробить лодку или причинить серьёзные увечья тому, кто нарушит границы моржа. Специалисты советуют ни при каких обстоятельствах не подходить к моржу ближе, чем на 10 метров, и не преграждать ему путь к воде. Также при встрече с животным в необычных условиях рекомендуется позвонить специалистам. Стресс, вызванный близким контактом с большим числом людей, может спровоцировать агрессию или навредить моржу.

"Неясны причины выхода моржа на берег: он может быть больным, может быть изможденным после долгого заплыва… В первую очередь мы должны думать о животном и его благополучии", — отмечает заповедник.