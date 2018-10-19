Избирком Челябинской области прокомментировал ситуацию с начислением премий

ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Избирательная комиссия Челябинской области в 2017 году законно выплачивала премии председателю Сергею Обертасу и трем членам, всё проходило в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, сообщила в пятницу пресс-служба облизбиркома.

Как сообщала ранее областная прокуратура, в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в региональной избирательной комиссии выявлены факты превышения должностных полномочий председателем комиссии. Так, в результате установления завышенных размеров премий в соответствии с распоряжениями председателя комиссии в 2017 году произведены незаконные начисления и выплаты премий четырем лицам, в том числе самому председателю в размере более 2,5 миллиона рублей, уточняла прокуратура. Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление СК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании.

"Сообщаем, что в ноябре и декабре 2017 года прокуратура области проводила проверку избирательной комиссии региона по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии коррупции. Объектом проверки были начисления выплат работникам аппарата и членам облизбиркома. В рамках проверки все запрашиваемые документы были оперативно представлены. По итогам проверка председатель облизбиркома Сергей Обертас лично дал пояснения, подтверждающие законность и обоснованность начисления выплат работникам аппарата и членов комиссии, что проходило в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Дополнительных ассигнований не требовалось", — говорится в сообщении.

Проверка была завершена в декабре 2017 года, по ее итогам и до настоящего времени никаких актов реагирования от прокуратуры области не поступало, добавили в избиркоме.

По данным пресс-службы, избирательная комиссия области продолжает организовывать свою работу профессионально и легитимно и в данный момент ведет подготовку к выборам губернатора Челябинской области, которые пройдут 9 сентября 2019 года.