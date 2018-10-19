В Ханты-Мансийске стартовал региональный форум "Югра многонациональная"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт — РИА Новости. Региональный форум "Югра многонациональная" открылся в пятницу в Ханты-Мансийске, он посвящен профилактике экстремизма и реализации государственной национальной политики в автономном округе.

Открывая форум, губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что на территории региона проживают представители 124 национальностей, "живущие в мире и согласии". "На прошлой встрече (на прошлогоднем форуме — ред.) мы заложили новую формулу — 124+: в прошлый раз это были сирийские гости, в этом году — гости из Китая", — подчеркнула глава автономного округа.

Говоря о ситуации в регионе, она отметила, что в 2017 году доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Югре, составила примерно 70%, и в этих показателях наблюдается положительная динамика.

"Очень важно не останавливаться, а наращивать наши усилия в этом отношении… На мой взгляд, национально-культурные, общественные объединения — стержень единства, добрососедских отношений, духовной общности многонационального мира", — сказала Комарова.

© Фото : Департамент общественных и внешних связей Югры Региональный форум "Югра многонациональная" в Ханты-Мансийске © Фото : Департамент общественных и внешних связей Югры Региональный форум "Югра многонациональная" в Ханты-Мансийске

Предполагается, что участниками форума, который продлится три дня, станут более 700 человек, большинство из которых прибыли в Ханты-Мансийск в составе делегаций городов и районов автономного округа. Также в числе спикеров и участников — эксперты из других регионов, в том числе из Москвы.

Среди ключевых событий форума — межрелигиозная конференция "Православие и ислам в Югре: диалог во имя мира и согласия", фестиваль этноспорта, обсуждение вопросов, связанных с этнотуризмом, а также награждение лауреатов премии губернатора региона "За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе".

© Фото : Департамент общественных и внешних связей Югры Региональный форум "Югра многонациональная" в Ханты-Мансийске © Фото : Департамент общественных и внешних связей Югры Региональный форум "Югра многонациональная" в Ханты-Мансийске

Форум "Югра многонациональная" проходит второй год подряд. Как пояснили журналистам в окружном департаменте общественных и внешних связей, данный опыт автономного округа переняли многие регионы Российской Федерации. Теперь подобные мероприятия являются подготовительными этапами к всероссийскому форуму, который традиционно проводится в Перми в ноябре.

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