Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пасмурная и прохладная погода с небольшими дождями ожидается в Москве в начале следующей недели, сообщила РИА Новости в пятницу главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"На следующей неделе погода поменяется, потому что будет больше облаков, местами не исключен небольшой дождь. Такая будет хмурая, пасмурная погода", — сказала Позднякова.

По ее словам, ночи останутся еще относительно теплыми для октября и отрицательные температуры в первую половину недели не прогнозируются. Дневная температура будет на уровне плюс 5-10 градусов.

"Будет более пасмурная погода, и местами не исключен небольшой дождь, может выпасть до одного миллиметра осадков. Ощущение текущей осени будет более реальным, нежели то, что мы сейчас видим за окном", — добавила синоптик.