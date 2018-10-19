В Пермском крае выявили вакцину, после которой массово заболели дети

ПЕРМЬ, 19 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения Пермского края выявило вакцину против клещевого энцефалита, после которой массово заболели школьники, прививки препарата данной серии приостановлены, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В четверг министерство здравоохранения Пермского края приостановило вакцинацию детей против клещевого энцефалита по всему региону. Решение приняли после происшествия в школе № 7 города Перми, где массово заболели 20 первоклассников, которым накануне поставили прививки. Школьники пожаловались на температуру, слабость и головную боль. Позже выяснилось, что подобные случаи были зафиксированы в Нытве и Краснокамске.

"Вакцина той же серии "ЭнцевирНео". Сейчас вакцинация против клещевого энцефалита препаратом этой серии приостановлена. Вся серия проверяется специалистами", — рассказали в минздраве.

Ранее в ведомстве отмечали, что негативная реакция на вакцину — побочное явление, которое описано в инструкции к препарату, и, как правило, такое состояние продолжается 1-2 дня и проходит без последствий.

По факту массового заболевания детей СК по Пермскому краю и прокуратура Ленинского района города Перми начали проверку. Ситуацию с вакцинацией взяли на контроль специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

После ЧП была также создана рабочая группа из представителей регионального министерства здравоохранения, в том числе педиатров, иммунолога и управления Роспотребнадзора.