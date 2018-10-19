В Керчи проводят прощальный молебен по жертвам трагедии

Цветы у народного мемориала в Симферополе в память о погибших при нападении на Керченский политехнический колледж

Цветы у народного мемориала в Симферополе в память о погибших при нападении на Керченский политехнический колледж

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Прощальный молебен по жертвам трагедии в Керчи проводят священнослужители ислама и РПЦ, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание с жертвами трагедии в керченском политехе проходит на городской площади Ленина.

Первым прочитал молитву имам города Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.

Церемония прощания продолжается.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.