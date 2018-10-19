В Керчи проводят прощальный молебен по жертвам трагедии

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Прощальный молебен по жертвам трагедии в Керчи проводят священнослужители ислама и РПЦ, передает корреспондент РИА Новости.
Первым прочитал молитву имам города Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
Церемония прощания продолжается.
Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.