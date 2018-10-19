МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявление депутата Госдумы Леонида Калашникова о том, что Россотрудничество тратит 80% бюджета на зарплаты чиновникам, искажает реальное положение вещей, заявила РИА Новости руководитель госучреждения Элеонора Митрофанова.

Ранее глава комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россотрудничество "80% бюджета всего тратит на свои зарплаты" и создано, "чтобы обеспечивать самого себя".

"Данная позиция искажает реальное положение вещей. Не секрет, что финансирование Агентства складывается из бюджетных ассигнований, а также доходов от разрешенных видов деятельности на реализацию государственных программ, содержание недвижимости за рубежом и зарплату сотрудников. При этом фонд оплаты труда работников загранаппарата составляет порядка 40% от общего бюджета Агентства. Зарплата же центрального аппарата всего 2,9% от выделенного финансирования", — говорится в письменном комментарии Митрофановой агентству.

Она отметила, что средние показатели зарплаты в Россотрудничестве значительно ниже, чем в других органах власти; данные Росстата о них находятся в открытом доступе.

"Хочу подчеркнуть, что именно эти сотрудники, которых упрекнули в получении зарплаты (указав, правда, ее мифический размер), и создают основной интеллектуальный продукт Агентства", — добавила руководитель Россотрудничества.

За десять лет работы, как сообщила Митрофанова, Россотрудничеству удалось увеличить свое присутствие за рубежом через сеть загранпредставительств практически на треть. При этом она считает необходимым увеличить финансирование, что позволило бы госструктуре расширить географию, усилить отдельные направления деятельности и повысить качество работы.

"Но мы действуем в существующих финансовых реалиях. Это заставляет нас искать новые форматы работы, более активно выстраивать отношения с различными партнерами: вузами, профессиональными ассоциациями, общественными организациями", — говорится в комментарии Митрофановой.