В Московском зоопарке с начала года появились более 30 птенцов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Свыше 30 птенцов вылупились в зоосаде Московского зоопарка с начала 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Орнитологи Московского зоопарка подвели итоги 2018 года. С января в зоосаде появилось на свет более 30 птенцов, некоторые из них относятся к редким краснокнижным видам", — говорится в сообщении.

По данным портала, четыре птенца появились у пингвинов Гумбольдта, 11 — у фламинго, три — у гвинейских турако. У кафрских рогатых воронов, журавлей Стенли и степных орлов вылупилось по одному детенышу. Кроме того, семь пернатых родились у семьи шилоклювок, а у голубых сорок и венценосных журавлей появилось по три птенца.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, в основном у зверей и птиц детеныши рождаются в период с марта по октябрь, однако нынешнее полугодие оказалось очень плодотворным для пернатых обитателей зоосада. Она также отметила, что у многих птичьих пар потомство появилось впервые.