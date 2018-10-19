В Москве в пятницу ожидается небольшой дождь и до 16 градусов тепла

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Облачность, до 16 градусов тепла и местами небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Облачно, сегодня возможен небольшой дождь, в столице 14-16 градусов тепла, в Подмосковье от 13 до 18 градусов выше нуля", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в столице будет дуть местами порывистый юго-западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.