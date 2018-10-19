Кузнецова пообщалась с пострадавшими при трагедии в Керчи детьми

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в больнице Симферополя встретилась и поговорила с шестью детьми, пострадавшими в Керченском политехническом колледже.

Детский омбудсмен рассказала о транспортировке одного из пострадавших из керченской больницы в Краснодар в связи с тяжелым состоянием, а также еще об одном ребенке, которого также перевозят в Краснодар в связи со спецификой заболевания.

"Доктора и медперсонал не спали больше суток. Активно решаются вопросы по маршрутизации больных. Очень переживают родственники… В больнице Симферополя шесть детей, я поговорила с каждым, двое из них в реанимации… Господи, что они пережили… Задача — не только вылечить, задача — вернуть их в их жизнь!" — написала Кузнецова в соцсети Facebook.

Она добавила, что после разговора с ребятами также встретилась с руководителем института психиатрии имени Сербского Зурабом Кекелидзе и отметила важность дежурства специалистов и после окончания работы штаба.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.