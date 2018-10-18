Красноярский чиновник прокомментировал свой совет обманутым дольщикам

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков объяснил, что имел в виду, когда посоветовал обманутым дольщикам самостоятельно достроить дом.

"Безусловно, то, что я говорил, — это то, что я говорил. Но то, что это вырвано из контекста, — это безусловно. Почему? Ситуация сильно срежиссирована", — цитирует чиновника телеканал RT.

Замминистра рассказал, что застройщик "умыл руки", однако подрядчика удалось "заставить помочь людям". При этом для окончания строительства необходима сумма в десять миллионов рублей, что, по словам Ганчукова, "не огромные деньги".

"Ребята, вам нужно на каждую квартиру по 70 тысяч, чтобы достроить дом. Возьмите эти 70 тысяч без процентов, когда-нибудь заработаете — отдадите. Логика-то такая была", — пояснил чиновник, сославшись на действующий в регионе закон о выдаче дольщикам кредита на достройку и компенсации процентов по нему.

Во вторник Ганчуков встретился с обманутыми дольщиками в Студгородке Красноярска, которые ждут квартиры с 2012 года. Замминистра призвал их продать квартиры, в которых они живут, и потратить деньги на достройку дома или покупку другой недвижимости, заявив, что "жизнь не заключается в каких-то деньгах или квартире".