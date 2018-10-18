Стартовал конкурс "Лидеры Ивановской области"

ИВАНОВО, 18 окт — РИА Новости. Конкурс "Лидеры Ивановской области" стартовал в регионе; о его начале объявил губернатор Станислав Воскресенский, сообщил РИА "Новости" представитель пресс-службы регионального правительства.

"Конкурс организован для привлечения талантливых и опытных управленцев, проектных менеджеров, перспективных специалистов различных отраслей в органы власти Ивановской области, в подведомственные организации, в систему поддержки бизнеса, а также к реализации социально-значимых проектов", — сказал собеседник агентства.

Участниками отбора смогут стать жители Ивановской области в возрасте от 18 лет, а также представители других регионов, заинтересованные в развитии Ивановской области. Конкурс "Лидеры Ивановской области" пройдет в три этапа: в конце ноября начнется сбор документов от претендентов, а также отборочный этап, включающий подготовку проекта, который должен способствовать развитию какой-либо сферы региона. До конца 2018 года состоится тестирование и определение ста финалистов. Кроме того, жители Ивановской области, которые подали заявки на участие в федеральном конкурсе "Лидеры России", получат отдельное приглашение для участия в региональном отборе.

Губернатор Ивановской области подчеркнул, что конкурс проводится не только для того, чтобы найти людей на государственную службу. "Скорее, это делается, чтобы выявить людей, неравнодушных к развитию нашего региона, посмотреть на их идеи и проекты, а возможно, и реализовать их. Фактически мы намерены за несколько лет сформировать костяк лидеров Ивановской области", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

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