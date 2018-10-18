В Ленинградской области проходит конференция реставраторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Более 200 представителей федеральных и региональных органов власти, органов охраны памятников, музеев, научно-исследовательских институтов, некоммерческих, реставрационных и проектных организаций собрались на IX Всероссийской конференции "Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы", передает корреспондент РИА Новости.

"Выборг – очень знаковое место для проведения конференции, участники которой решают вопросы, актуальные для большинства исторических поселений. Уверен, наш уникальный средневековый город после завершения работ по реставрации станет туристической жемчужиной Европы", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Участники конференции обсудят также совершенствование законодательного и методического обеспечения сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских поселений России. Впервые поднимается тема важности археологических исследований в развитии городской среды. В числе новых вопросов — проблемы градостроительной охраны исторических сельских поселений Нечерноземья, исторические поселения соцреализма, необходимость разработки принципов устойчивого развития исторических поселений с деревянной застройкой.

Выборг – одно из 13 исторических поселений федерального значения, в которых приказом Минкультуры РФ утверждены границы территории и предмет охраны исторического поселения. Выборг также входит в число девяти малых исторических поселений, отобранных министерством для реализации совместного с Новым банком БРИКС (создан при участии Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) проекта "Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений".

В рамках реализации этого проекта Новый банк развития БРИКС направит на реставрацию объектов культурного наследия Выборга 1,8 млрд рублей, еще около 440 млн рублей — средства регионального бюджета. В настоящее время за счет средств федерального и областного бюджетов в Выборге выполняются масштабные работы по восстановлению Башни Олафа и Часовой башни, выполнен ремонт Башни Ратуши и Дома купеческой гильдии.

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