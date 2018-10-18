На Кубани объявили день траура в память о погибших в Керчи

Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж

Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Распоряжение о том, что 19 октября на Кубани объявлен днем траура в память о погибших в Керчи, подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает администрация Краснодарского края.

В четверг днем в Краснодарском крае прошли траурные мероприятия в память о погибших в Керчи. Люди зажигали свечи, возлагали цветы, выпускали в небо белые воздушные шары.

"Согласно документу, в муниципальных образованиях края рекомендовано организовать комплекс мероприятий по проведению дня траура, флаг Краснодарского края будет приспущен. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи", — говорится на официальном сайте краевой администрации.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 21 человек, пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.