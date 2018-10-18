Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" отличается от предыдущих более спокойной тональностью и менее напряженной атмосферой, это хороший знак, сказал программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

"Была по сравнению с несколькими прошлыми встречами более спокойная тональность, и неслучайно прозвучала у президента фраза: "Чтобы не расстраиваться, не нужно напрягаться". Я думаю, что это в какой-то степени квинтэссенция сегодняшнего момента. Я прекрасно помню выступления 2014-2015 годов, была бурлящая атмосфера, попятно, происходили очень серьезные изменения, да и в 2016 году, и в прошлом тоже — все-таки была очень напряженная атмосфера диалога — и со стороны президента, и со стороны задающих вопросы", — сказал эксперт РИА новости в кулуарах форума.

По мнению Тимофеева, судя по речи президента, появилось более четкое понимание происходящего в мире и по шагам, которые необходимо предпринять.

"Самое главное, что не было какого-то надрыва, какого-то вызова, но при этом четкое понимание нашей позиции, наших интересов, готовность их отстаивать. Я считаю, что это хороший знак. Больше спокойствия, меньше эмоций", — подчеркнул он.