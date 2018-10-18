Большинство россиян вряд ли хотят революционных перемен, уверен Путин

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Стремление людей в мире к переменам понятно, только в России большинство вряд ли хочет революционных перемен, мы уже сыты ими, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне кажется, что это абсолютно естественное явление — стремление людей к переменам. Разве в Германии нет стремления к переменам?.. Вообще в Европе хотят перемен. Великобритания за Brexit проголосовала, невероятно. Люди хотят перемен. И в России хотят перемен. Только подавляющее большинство граждан России вряд ли хотят революционных перемен. Мы уже сыты этими революциями, мы уже наелись этими революционными изменениями даже уже в новейшей истории", — сказал Путин на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

По его словам, задача властей России заключается в том, чтобы проводить изменения "своевременно и в тесном взаимодействии с гражданским обществом".

"И это самый главный залог успеха в нашей внутренней политике", — добавил Путин.