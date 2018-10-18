Путин в шутку поторопил участников "Валдая" завершить дискуссию

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы завершить дискуссию с участниками международного клуба "Валдай", поскольку у него очень плотный рабочий график.

"Я хочу, чтоб мы закончили уже, потому что мне нужно в Узбекистан улетать, а я еще хочу в хоккей поиграть по дороге", — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего, что лично для себя хочет президент.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.