Путин в шутку поторопил участников "Валдая" завершить дискуссию

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы завершить дискуссию с участниками международного клуба "Валдай", поскольку у него очень плотный рабочий график.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Формат общения Путина с участниками дискуссионного клуба Валдай в этом году другой. Сам он смущен тем, что он в этот раз один на сцене, но "готов солировать" pic.twitter.com/MfdigczVOw— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.