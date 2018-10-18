Родственникам эвакуированных из Керчи в Москву помогут с покупкой билетов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Родственникам эвакуированных из Керчи в Москву пострадавших будет оказана помощь в покупке билетов в столицу, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы договорились с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым), главой республики, что будет оказана помощь в покупке билетов сюда, и здесь им будет обеспечен доступ к пациентам, возможность их навещать и находиться с ними", — сказала Скворцова журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.