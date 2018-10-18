К посольству России в Таллине несут цветы в знак скорби по погибшим в Керчи

ТАЛЛИН, 18 окт — РИА Новости. Жители Таллина скорбят по жертвам трагедии в Керчи, они несут цветы и свечи к посольству России, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Первые цветы появились у здания посольства в историческом Старом городе Таллина еще в среду. В четверг жители эстонской столицы продолжают нести цветы и зажигать свечи в знак скоби по жертвам трагедии в Керчи.

Житель Таллина Алексей положил букет гвоздик на подоконник окна посольства. "Я просто потрясен. Гибель молодых людей, которые только начинали жить — это страшно. Очень жаль их", — сказал Алексей РИА Новости.

По данным посольства России, дипредставительство получило большое количество соболезнований через социальные сети, а также от ряда официальных лиц Эстонии. Так премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду, находясь на саммите ЕС в Брюсселе, выразил соболезнования родным и близким жертв взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.