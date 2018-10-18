Тверские власти помогут малообеспеченным подключиться к цифровому ТВ

ТВЕРЬ, 18 окт — РИА Новости. Власти Тверской области приняли решение компенсировать малообеспеченным жителям региона затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона, комментируя заседание областного кабинета министров.

"Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате", — сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя по итогам заседания правительства.

При этом он напомнил, что такое вещание уже ведется в Твери и Вышнем Волочке.

"Понимаем, что не у всех граждан современные телевизоры и радиоприемники, позволяющие принимать цифровой сигнал. Поэтому принято решение о компенсации стоимости необходимого оборудования отдельным категориям", — сказал Руденя.

В пресс-службе уточнили, что компенсация будет предоставляться гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. "Это будет единовременная выплата в размере фактически понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более одной тысячи рублей. В областном бюджете на эти цели предусмотрены 6 миллионов рублей", — сказал представитель пресс-службы.

В Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". В настоящее время на территории региона построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием. Ожидается, что все регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019 года.

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