Тверские власти помогут малообеспеченным подключиться к цифровому ТВ

ТВЕРЬ, 18 окт — РИА Новости. Власти Тверской области приняли решение компенсировать малообеспеченным жителям региона затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона, комментируя заседание областного кабинета министров.
"Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате", — сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя по итогам заседания правительства.
При этом он напомнил, что такое вещание уже ведется в Твери и Вышнем Волочке.
"Понимаем, что не у всех граждан современные телевизоры и радиоприемники, позволяющие принимать цифровой сигнал. Поэтому принято решение о компенсации стоимости необходимого оборудования отдельным категориям", — сказал Руденя.
В Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". В настоящее время на территории региона построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием. Ожидается, что все регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019 года.