Скворцова рассказала о состоянии привезенных в Москву из Керчи пострадавших

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Состояние нескольких пациентов, эвакуированных в Москву, крайне тяжелое, но эвакуация была единственной возможностью спасти им жизнь, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Я хочу подчеркнуть, что состояние нескольких пациентов крайне тяжелое. Они транспортировались интубированными, на искусственной вентиляции легких, им по дороге проводили кардиотоники, потому что собственной сердечной активности недостаточно. Они очень тяжелые. Но это был единственный шанс попытаться им помочь", — сказала Скворцова журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.