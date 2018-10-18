Государство продолжит выделять деньги на паллиативную помощь, заявил Путин

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит выделять средства на паллиативную медицинскую помощь для тяжелобольных пациентов.

К главе государства рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" обратилась руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Нюта Федермессер. Она сообщила, что в России около 18 миллионов "тех, кому страшно, потому что рядом тяжело болеет или умирает близкий, не получая достойной помощи". Федермессер также отметила, что на данный момент истрачено лишь 12% средств, выделенных государством на развитие паллиативной помощи в начале года, и она опасается, что из-за этого деньги больше не будут выделяться на развитие этого направления.

"Государство выделило эти деньги. То, что истрачено всего 12% — это значит, плохо организована эта работа. Уверяю вас, это совсем не значит, что в следующий раз я скажу вам: "Ну, вот, деньги выделили, вы их не истратили, все, до свидания", Не беспокойтесь, такого не будет никогда", — ответил президент России.

Он также добавил, что проблема паллиативной помощи тяжело больным людям — это очень чувствительный вопрос, и нужно признать, что решить проблему только с помощью государства невозможно, здесь, как и в решении любой проблемы, нужны совместные усилия государства, общества и религиозных организаций.