Государство продолжит выделять деньги на паллиативную помощь, заявил Путин

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит выделять средства на паллиативную медицинскую помощь для тяжелобольных пациентов.
"Государство выделило эти деньги. То, что истрачено всего 12% — это значит, плохо организована эта работа. Уверяю вас, это совсем не значит, что в следующий раз я скажу вам: "Ну, вот, деньги выделили, вы их не истратили, все, до свидания", Не беспокойтесь, такого не будет никогда", — ответил президент России.
Он также добавил, что проблема паллиативной помощи тяжело больным людям — это очень чувствительный вопрос, и нужно признать, что решить проблему только с помощью государства невозможно, здесь, как и в решении любой проблемы, нужны совместные усилия государства, общества и религиозных организаций.