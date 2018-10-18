Деду Морозу построят новый дворец в Великом Устюге

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новый дворец для Деда Мороза площадью в три тысячи квадратных метров построят на его вотчине в Великом Устюге, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в четверг.

Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов рублей, сроки реализации уточняются. Новый дворец расположится рядом с действующей резиденцией Дед Мороза, которая в настоящее время составляет около 1,1 тысячи квадратных метров.

"Проект ждут большие перспективы — это строительство нового дворца Деда Мороза. Почему это важно, потому что нынешний Дворец ограничен площадью — 1,1тысячи квадратных метров. Вроде бы большая площадь и есть много локаций показа, но, к сожалению, там нет ни конференц-зала, ни зала для проведения массовых мероприятий. Дворец потерял свою актуальность, он себя изжил и надо строить новый", — сказал Кувшинников.

Он добавил, что в настоящее время завершается проектирование нового Дворца Деда Мороза, где планируется проводить все крупные мероприятия.

"Два года назад у нас была аномальная температура в Новый год и Рождество — почти минус 40 градусов и жизнь в Великом Устюге просто умерла. И все культурно-массовые мероприятия проводились только в помещении, а залов больших во дворце нет, поэтому огромная ёлка, которая стоит на площади и возле которой водят хороводы была не востребована. Поэтому надо строить новый дворец, и мы его точно построим", — заверил губернатор.

Также он добавил, что помимо новой резиденции Деда мороза в Великом Устюге построят вторую очередь филиала Московского зоопарка и об этом уже достигнуты договоренности с правительством Москвы.

"Это будет огромный интерактивный зоопарк, где дети и животные будут общаться друг с другом не за решеткой, а непосредственно друг с другом. Это будет новый вид интерактивного зоопарка. И сейчас мы выделили землю для его развития" — отметил губернатор.

Общение с журналистами главы региона было приурочено к двадцатилетию проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза".