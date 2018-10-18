Страх - обратная сторона самосохранения, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Страх — это обратная сторона инстинкта самосохранения, но если ты взялся за какую-то работу, от которой зависит благополучие твоих сограждан, о самосохранении нужно забыть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Страх — это вообще обратная сторона естественного для любого человека, для любого биологического объекта живого стремления к самосохранению. Инстинкт самосохранения есть у всех, и это проявляется в том числе в страхе. Это способ реакции на возможную угрозу", — сказал Путин в ходе Валдайского форума.

Он добавил, что когда он пришел после университета работать в органах безопасности, их учили так: "Если взялся за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Или берешься — и тогда ты уже должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно. Оценивая все риски, нужно действовать. Но уже ты не должен думать о самосохранении".

"Это чрезвычайно важная вещь, особенно для людей, на которых лежит бремя ответственности за своих соплеменников, за миллионы сограждан", — подчеркнул глава российского государства.

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