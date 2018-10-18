Россия устойчива благодаря толерантности, заявил Путин

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство, и сейчас страна устойчива благодаря толерантности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Националисты говорят, что они самые лучше защитники интересов того или иного этноса, того или иного народа, той или иной нации. Российская Федерация, Россия изначально, с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство", — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия складывалась как многонациональное государство, а потому уже и как многоконфессиональное. Но оно тысячу лет существует и является устойчивым, прежде всего, потому что изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Это основа существования России", — добавил он.