Путин назвал число единомышленников по правильному "национализму"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в России у него есть единомышленники по "правильному" национализму — почти 146 миллионов человек.

В своем выступлении президент объяснил разницу между "пещерным национализмом", который предполагает неуважительное отношение к представителям этносов, входящих в состав государства, и "правильным национализмом", приверженцем которого является он сам. "Правильные националисты", по словам Путина, выступают за сохранение страны.

"Если вы один, то это мало, у вас есть единомышленники?" — спросил модератор дискуссии, директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов, обращаясь к президенту.

"Есть. Почти 146 миллионов человек", — ответил Путин.

"Класс", — отреагировал Лукьянов.

Путин о том, что у него много единомышленников-националистов pic.twitter.com/6o29CdNFMZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.

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