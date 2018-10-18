МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках заседания дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в середине 1990-х и начале 2000-х годов на территории РФ шла гражданская война.

"Мы добились результатов, которых хотели добиться? Начиная с тех вот печальных, трагических событий, свидетелями и участниками которых мы были в середине девяностых — начале двухтысячных годов. Да. Да, конечно. Давайте вспомним… Мы очень быстро забываем плохое. Конечно, хочется думать только о хорошем. Тогда на территории России просто шла гражданская война. Она не носила глобального, общенационального характера, но это прямое столкновение, прямая война. С использованием авиации, тяжелой техники и так далее. С большим количеством бандформирований на территории нашей страны, причем в значительной степени укомплектованных выходцами из террористических организаций", — сказал президент, отвечая на вопрос, удалось ли ответить на вызов, брошенный России во время захвата школы в Беслане в 2004 году.

Путин также отметил, что избавиться от терроризма в целом пока не удается, поскольку для решения этой проблемы необходима слаженная работа всех государств в рамках существующего международного права на базе ООН. Президент добавил, что именно для борьбы с терроризмом Россия начала активные военные операции в Сирии.