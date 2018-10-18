Если будем укреплять "пещерный национализм", развалим страну, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Укрепление "пещерного национализма" в России способно развалить страну, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если мы хотим, чтобы Россия сохранялась в таком виде, развивалась, укреплялась, государствообразующим народом, безусловно, является русский народ, то в интересах русского народа сохранение этой страны", — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"А если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурошный, который ведет к развалу нашего государства — вот в чем разница", — добавил глава государства.