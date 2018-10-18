В Москву доставили на лечение семь раненных при стрельбе в Керчи

Пострадавших из Керчи доставили в аэропорт Раменское для дальнейшей эвакуации в больницы Москвы

Пострадавших из Керчи доставили в аэропорт Раменское для дальнейшей эвакуации в больницы Москвы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Медицинский самолет МЧС России Ил-76 доставил в Москву семь пострадавших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось о вылете из Симферополя в Москву транспортного самолета МЧС, на борту которого находятся семь пострадавших при взрыве и перестрелке в Керчи. Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, а также аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

"Самолет приземлился в 15.50 в подмосковном аэропорту Раменское", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в полете пострадавших сопровождали специалисты аэромобильного отряда "Центроспас" и всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.