Власти примут меры, чтобы произошедшее в Керчи не повторилось

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Полпред президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов заявил журналистам, что власти будут принимать меры для предотвращения трагедий, подобных произошедшей в Керчи.

"Надо все проанализировать, следственные органы нам дадут четкие ответы, почему и отчего. Конечно, будем предпринимать меры, чтобы ни в коем случае не повторилось то, что произошло", — сказал Устинов.

На вопрос, какие это могут быть меры, полпред сказал: "Через духовность".

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.