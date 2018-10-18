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Общество

Региональный чемпионат WorldSkills пройдет в Ленобласти в феврале

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© РИА Новости / Виталий ТимкивЧемпионат WorldSkills Russia. Архивное фотоЧемпионат WorldSkills Russia. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Открытие III Регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills пройдет в Ленинградской области в феврале 2019 года, сообщил РИА Новости представитель оргкомитета мероприятия.

Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Открытие III Регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills пройдет в Ленинградской области в феврале 2019 года. Планируется, что состязаться молодые специалисты будут по 28 компетенциям, среди которых шесть – новых. При этом впервые в регионе пройдут соревнования по специальностям "поварское дело", "лабораторный химанализ", "сантехника и отопление", "медицинский и социальный уход", "изготовление прототипов", "физкультура и спорт", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также вырос и географический охват: в 2019 году состязания молодых профессионалов пройдут сразу на восьми площадках (в техникумах и колледжах) Гатчинского, Волховского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Приозерского, Тихвинского и Тосненского районов.

Победители регионального чемпионата получат право представлять область на межрегиональных соревнованиях. Лучшие из лучших будут защищать честь Ленинградской области на национальном чемпионате рабочих профессий.

По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, решение области участвовать в российских и европейских чемпионатах дало большой толчок в развитии среднего профессионального образования.

"Предприятиям требуются высококвалифицированные мастера, и профессиональное образование в регионе переходит к современным международным стандартам. Ведь что такое WorldSkills? Ты не только участвуешь, но готовишься на самом современном мировом оборудовании, которое используется на чемпионате", — считает глава региона.

Региональный чемпионат WorldSkills в Ленинградской области проводится с 2017 года. Ежегодно в соревнованиях принимает участие более 300 юных мастеров своего дела. Ленинградцы также успешно выступают в рамках национальных первенств. По итогам всероссийского соревнования WorldSkills в 2017 году ленинградцы заработали "золото" и "бронзу", в 2018 году на чемпионате России студенты профессиональных техникумов из Ленинградской области взяли одну серебряную и две бронзовые медали.

Ленинградская область присоединилась к странам и регионам-участникам движения WorldSkills в 2014 году. Цель международного некоммерческого объединения — повышать престиж рабочих профессий и развивать профессиональное образование. В 2022 году Ленинградская область и Санкт-Петербург примут у себя европейский чемпионат рабочих профессий EuroSkills.

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