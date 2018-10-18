Петербург намерен отстоять свою концепцию по бездомным животным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Власти Петербурга намерены добиваться изменения федерального законодательства, которое не позволяет регионам самостоятельно определять судьбу безнадзорных животных, заявил начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев.

Санкт-Петербургский городской суд 9 октября в первой инстанции удовлетворил иск о признании незаконной "Концепции отношения к безнадзорным животным в Санкт-Петербурге" в части возврата животных в прежнюю среду обитания после отлова, вакцинации и стерилизации. С исковым заявлением обращалась Светлана Антонова, которую в сообществе зоозащитников называют активисткой догхантеров.

Как заявил Андреев журналистам, специалисты городского управления ветеринарии в настоящее время готовят апелляционную жалобу в Верховный суд. Власти Петербурга не имеют права отступать от принципа гуманного отношения к безнадзорным животным, которое заложено в уставе города, заявил начальник управления и добавил, что не допускает возможности, "чтобы власть проиграла".

"Сейчас формулируются изменения, в том числе и представителями Санкт-Петербурга в Государственной думе, в законодательство, которые позволят решать вопросы, стоящие перед обществом в отношении безнадзорных животных, опираясь на федеральное законодательство, потому что именно там заложен источник тех проблем, которыми воспользовались истцы в суде. Ведь они не остановились на Санкт-Петербурге. Я не знаю, но я полагаю, что этот процесс пойдет дальше", — сказал Андреев.

Как пояснил он РИА Новости, поправки необходимо внести в федеральный закона №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". По его словам, нормы данного закона не позволяют субъектам РФ самостоятельно определять судьбу безнадзорных животных.

В Петербурге с 2005 года действует система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). Как рассказали в ходе пресс-конференции представители городских властей и зоозащитники, такой подход позволяет не допускать вспышек бешенства среди безнадзорных животных, контролирует численность их популяции, а также экономит бюджетные средства. Как сообщила начальник юридического комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Екатерина Тренина, в настоящее время решение суда не вступило в законную силу, действие программы ОСВВ в городе продолжается.

"За время действия этой программы она зарекомендовала себя только с положительной стороны. Мы получаем исключительно благодарности от граждан по отношению к животным. Жалоб на данную систему к нам не поступало. В рамках этой программы используется только гуманное отношение к животным, никакого вреда им не причиняется", — сказала Тренина.