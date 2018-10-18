Петербург намерен отстоять свою концепцию по бездомным животным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Власти Петербурга намерены добиваться изменения федерального законодательства, которое не позволяет регионам самостоятельно определять судьбу безнадзорных животных, заявил начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев.
Как заявил Андреев журналистам, специалисты городского управления ветеринарии в настоящее время готовят апелляционную жалобу в Верховный суд. Власти Петербурга не имеют права отступать от принципа гуманного отношения к безнадзорным животным, которое заложено в уставе города, заявил начальник управления и добавил, что не допускает возможности, "чтобы власть проиграла".
"Сейчас формулируются изменения, в том числе и представителями Санкт-Петербурга в Государственной думе, в законодательство, которые позволят решать вопросы, стоящие перед обществом в отношении безнадзорных животных, опираясь на федеральное законодательство, потому что именно там заложен источник тех проблем, которыми воспользовались истцы в суде. Ведь они не остановились на Санкт-Петербурге. Я не знаю, но я полагаю, что этот процесс пойдет дальше", — сказал Андреев.
Как пояснил он РИА Новости, поправки необходимо внести в федеральный закона №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". По его словам, нормы данного закона не позволяют субъектам РФ самостоятельно определять судьбу безнадзорных животных.
В Петербурге с 2005 года действует система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). Как рассказали в ходе пресс-конференции представители городских властей и зоозащитники, такой подход позволяет не допускать вспышек бешенства среди безнадзорных животных, контролирует численность их популяции, а также экономит бюджетные средства. Как сообщила начальник юридического комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Екатерина Тренина, в настоящее время решение суда не вступило в законную силу, действие программы ОСВВ в городе продолжается.
"За время действия этой программы она зарекомендовала себя только с положительной стороны. Мы получаем исключительно благодарности от граждан по отношению к животным. Жалоб на данную систему к нам не поступало. В рамках этой программы используется только гуманное отношение к животным, никакого вреда им не причиняется", — сказала Тренина.