НТВ снял с эфира "Международную пилораму" в связи с трагедией в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. НТВ после трагических событий в Керчи внес изменения в сетку вещания и снял с эфира программу "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном, которая должна была выйти в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"В связи с трагическими событиями в Керчи, НТВ снимает с эфира программу "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном, которая должна была выйти в субботу, 20 октября", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В программу канала "ТВ Центр" также внесены изменения в связи с трагическими событиями в Керчи. Так, в четверг были сняты с эфира фильмы "Не послать ли нам гонца?..", документальный фильм "Любовь Соколова. Без грима". "Будут еще изменения на 19 октября… Сетка меняется", — сказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.