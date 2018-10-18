Идея обязательной переписи населения не обсуждается, заявили в МЭР

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инициатива обязательного участия в переписи населения в России не обсуждается, сообщил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.

"Мы это вопрос не обсуждаем (обязательное участие в переписи), и у нас такой целевой задачи нет", — сказал он в ходе круглого стола "Предварительные итоги первого цифрового этапа Пробной переписи населения 2018 года", который проходит в МЭР.

Он отметил, что обязательное участие в переписи предполагает ответственность за неучастие, а власти России стараются зайти с позитивной мотивации — сделать так, чтобы люди захотели участвовать в переписи.

Пробная перепись началась в России 1 октября, она проходит в два этапа. На первом, всероссийском этапе — с 1 по 10 октября — все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, где зарегистрированы 79 миллионов россиян, могут поучаствовать в интернет-переписи.

Там был разработан специальный сервис для всех жителей России — "участие в переписи населения". В ходе второго, регионального этапа — с 16 по 31 октября — переписчики проведут опрос в десяти пилотных районах.

По словам авторов проекта, новая услуга максимально упрощает и делает комфортным прохождение переписи. Предполагается, что по результатам пробной переписи Росстат сформирует предложения по оптимизации организационно-технологической схемы проведения всероссийской переписи 2020 года.