Цветы и свечи в память о погибших при нападении на колледж в Керчи на монументе города-героя Керчь в Тамбове

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на колледж в Керчи на монументе города-героя Керчь в Тамбове

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Погибший 17 октября в Керченском политехническом колледже студент Егор Перепелкин мечтал вернуться в Челябинск, где он родился и где прошли его школьные годы, сообщил РИА Новости его друг детства Стас Трофимов.

"Наши родители дружили еще до нашего с ним рождения. Родился и жил он в Челябинске, а после присоединения Крыма переехал с родителями в Керчь. После переезда он сразу же захотел вернуться в родной город — здесь у него много друзей, все родственники. Планировал окончить колледж и после армии вернуться в Челябинск", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что родители Егора продали все в Челябинске, а в Крыму купили дом, отец работал инженером по связи, а мама — в сфере обслуживания (в отеле).

По его словам, его мама увидела то, что произошло в Керчи, по телевизору в новостях и позвонила матери Егора. "Его мать сказала, что он пропал и что она пошла его искать. Позже позвонила сама и сказала, что не нашла его там, возле колледжа, а на обратном пути домой зашла в морг и нашла его там", — добавил он.

Егор был хорошим человеком, лучшим другом — добрый, общительный, умный и мудрый, с ним можно было поговорить на любую тему, пояснил Трофимов, сказав, что его друг "мечтал вернуться к нам и жить здесь".

Кроме того, на новом месте Егор начал заниматься спортом — ходил в тренажерный зал, пробовал заниматься смешанными единоборствами, а также искал работу, рассказал Трофимов. А этим летом он приезжал в Челябинск на полтора месяца.

"Когда мы все тут мечтали отдохнуть на море, он там мечтал приехать в Челябинск", — сказал собеседник агентства.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.