Медведев распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оказать финансовую помощь пострадавшим в результате стрельбы и взрыва 17 октября в Керченском политехническом колледже, а также членам семей погибших, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.

В соответствии с подписанным главой правительства распоряжением, членам семей погибших предусмотрена выплата в размере одного миллиона рублей, в случае причинения тяжкого и среднего вреда — 400 тысяч рублей, легкого — 200 тысяч рублей.

Кроме того, распоряжение предусматривает выделение из резервного фонда средств республике Крым на меры соцподдержки граждан, пострадавших в результате взрыва, и содержит рекомендацию совмину Крыма осуществить дополнительные выплаты гражданам, получившим вред здоровью, и членам семей погибших, рассказали в пресс-службе.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.