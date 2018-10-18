У посольства России в Хельсинки зажигают свечи в память о погибших в Керчи

Акция памяти о погибших при нападении на керченский колледж

Акция памяти о погибших при нападении на керченский колледж

ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Жители Хельсинки несут к зданию российского посольства цветы, свечи и детские рисунки в память о погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи, передает корреспондент РИА Новости.

"Керчь, мы с тобой", — написано на одном из детских рисунков. Рядом с ним лежат конфеты и стоят свечи.

"Керчь, Крым. Хельсинки с вами", — написано на другом листе с изображением зажженной свечи. Также к ограде посольства приколот российский флаг.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.