У посольства России в Хельсинки зажигают свечи в память о погибших в Керчи

ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Жители Хельсинки несут к зданию российского посольства цветы, свечи и детские рисунки в память о погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи, передает корреспондент РИА Новости.
"Керчь, мы с тобой", — написано на одном из детских рисунков. Рядом с ним лежат конфеты и стоят свечи.
"Керчь, Крым. Хельсинки с вами", — написано на другом листе с изображением зажженной свечи. Также к ограде посольства приколот российский флаг.
Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.