ОМОН взял под охрану почти 60 учебных заведений в Керчи после ЧП в колледже

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ОМОН "до особого распоряжения" взял под охрану почти 60 учебных заведений Керчи после стрельбы в местном колледже, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Принято решение взять под дополнительную охрану учебные учреждения в Керчи и городскую клиническую больницу, где находятся пострадавшие. Сегодня с 7 утра бойцы ОМОН "Беркут" и ОМОН города Керчи обеспечивают безопасность учебных и образовательных учреждений Керчи. У 58 учреждений (детские сады, школы, ПТУ, лицеи, колледжи) для обеспечения безопасности и спокойствия выставлены посты подразделений Росгвардии", — пояснил Грибакин.

Он добавил, что бойцы ведомства несут службу с 7 утра до окончания работы учебных заведений, они будут осуществлять эти функции до особого распоряжения.