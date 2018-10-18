В первой интернет-переписи населения приняли участие более 1,2 млн человек

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек приняли участие в первом этапе переписи населения России, который впервые проходил в интернете, сообщили участники круглого стола "Предварительные итоги первого цифрового этапа пробной переписи населения 2018 года", который проходит в Минэкономразвития.

За десять дней октября жители России самостоятельно заполняли электронные переписные листы на едином портале госуслуг. Переписные листы могли заполнять как жители 10 пилотных районов проведения переписи, так и всей России.

Как отметили заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Георгий Оксенойт и замглавы МЭР Савва Шипов, в первом этапе переписи приняли участие более 460 тысячи домохозяйств, в среднем в день переписывалось по 40 тысяч домохозяйств.

Наибольший процент прошедших интернет-перепись зафиксирован в Алеутском муниципальном районе Камчатской области, который был одним из пилотных, — 43,1% от общего числа жителей этого района. Рекордный показатель объясняется компактным проживанием населения и высоким уровнем доступности интернета. Второе место среди пилотных районов занял поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области — 11,5%, третье — Минусинск Красноярского края — 4,9%.

Кроме пилотных районов, наибольший интерес к новому способу прохождения переписи населения проявили жители Республики Алтай — 3,4% от населения региона, Ростовской (2,3%), Оренбургской (2,2%) и города Севастополя (1,9%). "Таким образом, в первую декаду октября в интернете переписались более 1,2 миллиона человек, что составляет 0,8% жителей страны", — сказал Оксенойт.

Пробная перепись началась в России 1 октября, она проходит в два этапа. На первом, всероссийском этапе — с 1 по 10 октября — все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, где зарегистрированы 79 миллионов россиян, могут поучаствовать в интернет-переписи.

Там был разработан специальный сервис для всех жителей России — "участие в переписи населения". В ходе второго, регионального этапа — с 16 по 31 октября — переписчики проведут опрос в десяти пилотных районах.

По словам авторов проекта, новая услуга максимально упрощает и делает комфортным прохождение переписи. Предполагается, что по результатам пробной переписи Росстат сформирует предложения по оптимизации организационно-технологической схемы проведения всероссийской переписи 2020 года.