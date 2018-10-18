У посольства России в Вильнюсе зажигают свечи в память о погибших в Керчи

Акция памяти о погибших при нападении на керченский колледж

Акция памяти о погибших при нападении на керченский колледж

ВИЛЬНЮС, 18 окт — РИА Новости. Жители Вильнюса несут цветы и зажигают свечи у здания посольства России в память о погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи, передает корреспондент РИА Новости.

По словам представителей дипломатического ведомства, в посольстве открыта книга соболезнований для всех желающих выразить слова поддержки близким погибших и пострадавшим во время трагического инцидента.

Ранее соболезнования семьям погибших и всем жителям Крыма выразил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.