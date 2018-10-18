В Крыму создадут группу по профилактике трагедий, подобных керченской

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о создании рабочей группы для выработки предложений по профилактике трагедий, подобных керченской.

"Мы с Анной Юрьевной (Кузнецовой, детским омбудсменом — ред.) договорились и с Ольгой Юрьевной Васильевой (министром просвещения РФ — ред.), что рабочую группу создадим, чтобы буквально в течение одной недели с представителями аппарата представителя президента в республике Крым выработать предложения. Это и с точки зрения профилактики, есть ряд комплексных моментов… и с точки зрения безопасности", — сказал Аксенов журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

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