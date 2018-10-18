Песков прокомментировал возможный перенос столицы ДВФО во Владивосток

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Идея переноса столицы ДВФО во Владивосток имеет много факторов "за", но есть и другие точки зрения, должна сформироваться позиция на местах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отметил, что не согласен с предложением главы соседнего Приморского края. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил в четверг, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад Владимиру Путину с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами.

"Вы знаете, сначала все-таки должна более четко сформулирована позиция на местах в самом регионе. Очевидно, что существует много факторов, которые делают весьма вероятной такую инициативу и говорят в пользу этой инициативы. С другой стороны, есть иные точки зрения, но опять же, вы знаете, что эта дискуссия давно ведется", — заявил Песков журналистам.