Цветы и свечи на памятнике городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи

Цветы и свечи на памятнике городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Развлекательную программу на площадках фестиваля "Московские сезоны" в столице отменят в четверг из-за трагедии в Керчи, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В связи с трагическими событиями, произошедшими 17 октября в городе Керчь, 18 октября на площадках общегородских фестивалей цикла "Московские сезоны" будет отменена вся развлекательная программа. Представления и концерты в этот день проходить не будут", — говорится в сообщении.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По данным Минздрава России, погиб 21 человек, пострадали более 50. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.