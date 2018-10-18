Семьи погибших и пострадавших в Керчи могут отправить детей в "Артек"

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших при трагедии в колледже в Керчи предложили отправить детей на отдых в детские лагеря Крыма, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"В семьях погибших и пострадавших есть детки маленькие. Правильное, на мой взгляд, решение — у нас есть детские лагеря на территории Крыма, такие как "Артек", рядом у нас "Смена". Предложено всем семьям, которые пожелают, детишек взять на смены, которые сейчас идут", — сказала Васильева журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.